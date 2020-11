Covid: Arcuri, importanti requisiti farmacisti e medici di base per somministrare vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell’epidemia, rispondendo ad una domanda di "Agenzia Nova" sul coinvolgimento di medici di base e farmacisti per la somministrazione del vaccino contro il Covid, quando sarà disponibile, ha chiarito che "per somministrare bisogna avere requisiti professionali e in questa prima fase di vaccinazioni sarà una cosa molto importante da rispettare". (Rin)