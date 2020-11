Arabia Saudita: Egitto condanna attacco contro ambasciata saudita nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto condanna con forza l’attacco avvenuto oggi contro la sede dell'ambasciata dell’Arabia Saudita all’Aia, nei Paesi Bassi. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Affari esteri. "L'Egitto segue le circostanze di questo vile attacco, riponendo fiducia nelle capacità delle autorità olandesi di rintracciare e punire gli autori”, si legge nella nota. "L'Egitto conferma il suo appoggio all’Arabia Saudita in tutte le procedure necessarie per preservare la sua sicurezza dei suoi cittadini ovunque", precisa il comunicato stampa. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro l'edificio che ospita la missione diplomatica saudita poco prima delle 6 del mattino. La polizia olandese sta indagando sull’attacco che al momento non è stato ancora rivendicato. Secondo quanto riferito dall’ambasciata dell’Arabia Saudita all’Aia, questa mattina il personale di sicurezza dell'ambasciata ha informato le autorità olandesi dell'incidente non appena si è verificato. "L'ambasciata condanna questo attacco codardo e ringrazia le autorità olandesi per la loro pronta risposta all'incidente", si legge nella nota. Nella nota l'ambasciata ha esortato i cittadini sauditi nei Paesi Bassi a prestare attenzione.(Cae)