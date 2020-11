Spettacolo: Franceschini, 20 milioni per attori, musicisti, danzatori, artisti circensi e maestranze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ammessi a contributo - spiega la nota - i soggetti residenti in Italia, con redditi per il 2019 inferiori a 50.000 euro. Entro cinque giorni dalla registrazione del decreto, la direzione generale Spettacolo pubblicherà un avviso con le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. La domanda, corredata dalle copie dei contratti di scrittura o da un precontratto o una dichiarazione del datore di lavoro, andrà presentata in via telematica entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, seguendo le indicazioni che verranno ivi riportate. In mancanza di tale documentazione, potrà essere allegata altra idonea documentazione comprovante la programmazione dello spettacolo, le relative date e l'impegno del lavoratore. Le risorse verranno ripartite, fino a un massimo di 4.000 euro, tra tutti i richiedenti ammessi al contributo, per un ammontare pari al 100 per cento del compenso minimo contrattuale riconosciuto per il totale di giornate lavorative previste dai contratti non eseguiti, al netto delle giornate già compensate, secondo le previsioni della contrattazione collettiva di settore, da parte del datore di lavoro. I decreti verranno trasmessi agli Organi di controllo per la registrazione. (Com)