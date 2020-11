Data dei primi vaccini e destinatari, misure per le Regioni e raffreddamento della curva: Arcuri illustra la situazione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell’epidemia, ha chiarito che a guardare bene "la curva dei contagi sembra iniziare a raffreddarsi. Ma serve la mente libera è un po' di pazienza. Si sta raffreddando grazie ai comportamenti virtuosi degli italiani e delle misure del governo". I processi autorizzativi richiedono tempo "ma confidiamo di vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio" ha annunciato.Per quel che riguarda la distribuzione "inizieremo con un programma che interesserà 1,7 milioni di italiani". Inoltre "abbiamo iniziato ad occuparci per la logistica della distribuzione delle prime dosi che saranno presto disponibili". La distribuzione, "sarà nazionale", ha aggiunto assicurando che "collaboreremo con tutte le Regioni". Quando avremo "una quantità di dosi di vaccino sufficienti per tutti indizieremo ad anticipare il virus e quel giorno non è più un miraggio" ha detto precisando ancora che "le persone che lavorano negli ospedali saranno le prime a cui somministrare il vaccino". Per ora "abbiamo pensato che dobbiamo molto in fretta individuare le prime categorie di italiani a cui sarà somministrato il vaccino che andranno ordinate in funzione della loro fragilità e dell'esposizione al virus. Questo - ha aggiunto - a cominciare da chi lavora negli ospedali, che saranno tra i primi, e poi le persone più anziane, più fragili".Servono "misure non uniformi per il contenimento dei contagi perché l’Italia è non tutta uguale: ci sono territori in cui si vedono segnali raffreddamento in modo più marcato ed altri in cui la situazione resta critica e in cui bisogna intervenire per raffreddare crescita" ha chiarito.Il rapporto fra tamponi effettuati e positivi "sta scendendo" come dimostra il fatto che è passato dal 17,2 per cento di sette giorni fa al "16,2 per cento di oggi" dunque "confidiamo che la curva continui a raffreddarsi ma non saremo mai più impreparati come" ad inizio emergenza. "Il 4,7 per cento dei soggetti positivi al virus è ricoverato in ospedale e lo 0,5 per cento del totale in terapia intensiva" ha detto aggiungendo che "al picco dell’emergenza il 45 per cento dei pazienti era ricoverato in ospedale ed il 7 per cento in terapia intensiva". Per Arcuri è importante sottolineare che oggi "cresciamo 10 volte di meno rispetto ad un mese fa". A questo proposito ha detto "chi sostiene che siamo impreparati o in ritardo rispetto alla seconda ondata del virus non ha occhi onesti e mente libera o non conosce l’aritmetica".(Rin)