Imprese: Fincantieri, indebitamento netto per 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indebitamento finanziario netto di Fincantieri al 30 settembre è di 1,425 miliardi di euro, a fronte dei 736 milioni al 31 dicembre 2019, e "risente dello slittamento delle consegne cruise e degli incassi delle rate in corso di costruzione". Sono i risultati approvatti dal gruppo. "Tale rimodulazione, che ha assorbito capitale di esercizio – spiega Fincantieri – rientra nella strategia del gruppo di salvaguardare l’ingente carico di lavoro acquisito e rafforzare i rapporti con i clienti impegnati nel rendere la propria flotta più efficiente con nuove navi pienamente conformi agli standard di sicurezza sanitaria e di normativa ambientale. L’impatto delle misure adottate insieme con lo slittamento delle consegne a seguito del rallentamento produttivo è nell’ordine di euro 600 milioni ed è in linea con le previsioni. Negli anni successivi tale impatto verrà recuperato con le consegne delle navi in portafoglio". (Rin)