Legge Bilancio: Catalfo, in arrivo fondo per le politiche attive del lavoro

- La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha annunciato l'istituzione nella legge di Bilancio di "un fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. Mai come adesso è fondamentale investire in questo senso e, più in generale, in capitale umano". L'esponente dell'esecutivo è intervenuta al convegno nazionale degli Avvocati giuslavoristi italiani (Agi).(Rin)