Bielorussia: Pompeo, gli Usa chiedono la liberazione dei prigionieri politici

- Gli Stati Uniti condannano la detenzione prolungata dei prigionieri politici in Bielorussia. E' quanto evidenzia il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, chiedendone la liberazione tramite. "Oltre 100 prigionieri politici sono attualmente detenuti per aver esercitato i loro diritti umani e le loro libertà fondamentali partecipando pacificamente alle proteste, chiedendo elezioni libere e giuste, e ricercando un dialogo nazionale per far cessare l'attuale crisi", ha affermato Pompeo citato da una nota del Dipartimento di Stato Usa, secondo cui questi prigionieri sono stati sottoposti "a detenzioni dure e che mettono a rischio la loro vita, incluse incredibili notizie di torture". Rinnovando l'invito alle autorità bielorusse per cessare immediatamente l'uso della violenza contro i dimostranti pacifici, il segretario di Stato Usa chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici e i manifestanti che sono stati "ingiustamente" arrestati e l'avvio di un dialogo con l'opposizione e la società civile della Bielorussia. (Res)