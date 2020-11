Imprese: Bono (Fincantieri), risultati al 30 settembre rispecchiano difficoltà economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati al 30 settembre "rispecchiano le difficoltà di un momento storico tra i più delicati per l’economia mondiale e che la stessa Fincantieri abbia mai affrontato". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, commentando i risultati del gruppo al 30 settembre a margine della riunione del consiglio di amministrazione. "La comparazione con l’analogo periodo dell’anno scorso, al netto dell’evidenza dei numeri - sottolinea Bono - non è significativa perché il 2020 riflette una situazione eccezionale. Quindi, al di là dei risultati, ritengo sia da sottolineare la nostra capacità di guardare al futuro e di assicurare ai nostri azionisti e agli altri nostri stakeholders una stabilità e una continuità di lavoro per i prossimi anni. Nelle crociere - sottolinea Bono - stiamo assistendo a una ripresa molto graduale, come è comprensibile che sia, e questo avvalora la nostra strategia che ci ha permesso di mantenere gli ordini che ci consentiranno di traguardare il 2027-2028. Nel militare, oltre alla recente prestigiosa commessa per le navi destinate alla US Navy, abbiamo in corso negoziazioni concrete con paesi esteri per l’esportazione di fregate Fremm. Stiamo inoltre raggiungendo importanti risultati in settori innovativi e con un importante potenziale di sviluppo, in particolare nelle infrastrutture e nella fornitura di prodotti e servizi all’avanguardia. Nel contempo - ha concluso Bono - abbiamo adottato una politica per salvaguardare la salute dei nostri lavoratori, vera ricchezza dell’azienda, con una serie di azioni che hanno consentito di limitare i contagi. Inoltre devo dare atto che tutto il personale si sta adoperando con entusiasmo per fronteggiare la non facile situazione e per garantire all’azienda un prospero futuro.” (Com)