Lavoro: Catalfo, in legge Bilancio sgravi contributivi al 100 per cento per assunzioni under 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, bisogna "facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, anche migliorando la connessione fra percorsi formativi e mercato stesso. Ho presentato - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo nel suo intervento al convegno nazionale degli Avvocati giuslavoristi italiani (Agi) - un progetto specifico su questo nell'ambito del Recovery fund. Già nella legge di Bilancio prevederemo sgravi contributivi al 100 per cento per le assunzioni di under 35 con contratti stabili o di apprendistato". (Rin)