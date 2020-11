© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Bilancio e Cultura. All’ordine del giorno: Fondazione Boschi-Di Stefano. Partecipano, tra gli altri, la vice sindaco Anna Scavuzzo, l’assessore al Bilancio e Demanio Roberto Tasca; il direttore Cultura Marco Minoja, la presidente del Municipio 3 Caterina Antola.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'avvio dell'attività del "Drive through tamponi antigenici" in via Novara a Milano, organizzato dalla Asst Santi Carlo e Paolo in collaborazione con Esercito militare, Ats Città Metropolitana, Protezione civile e Comune di Milano.Parcheggio del Parco Trenno, via Novara, 452 - Milano (ore 10.00)VARIEIn occasione della XIX Settimana Cultura d’Impresa, Fondazione Fiera Milano, nell’anno del centenario della Fiera di Milano, lancia un podcast, costruito con il proprio archivio storico. Intervengono Antonio Calabrò, presidente Museimpresa; Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano e diversi altri esponenti dei brand coinvolti.https://podcast.archivio.com/ (dalle 10 alle 12)Incontro "Perché non possiamo rinunciare a banche e mercati", organizzato da Egea per Bookcity Milano 2020. Intervengono l’amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, l’economista Stefano Caselli, Ferruccio de Bortoli e Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo.Diretta streaming al link http://www.egeaeditore.it/bookcity/grande-tentazione.aspx (ore 10.30)Conferenza stampa dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Lombardia, Elena Lattuada, Ugo Duci, Danilo Margaritella, per presentare i documento rivolto alla Regione “Lombardia: cambiamo passo per ripartire”.Diretta streaming al link https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCTDSrQJAf3PAoMV08RG1QxA (ore 11.00)Federmotorizzazione (Confcommercio) e Assomobilità (Confcommercio Milano) lanciano il MicroMobility Day, il primo evento phygital legato alla micromobilità, in cui i principali vettori di micro mobilità urbana italiana scooter sharing (eCooltra, MiMoto e Zig Zag) e monopattini (BIT Mobility ed Helbiz) si confrontano sul futuro della mobilità urbana, sulla sostenibilità ambientale e sulle nuove soluzioni per gli spostamenti cittadini legati all'emergenza Covid.Diretta Facebook sui canali di Federmotorizzazione e Confcommercio Milano e su Twitch (ore 15.30)La senatrice Emma Bonino chiude la prima edizione del premio "Libri contro la Fame", concorso letterario promosso da Azione contro la Fame, nell’ambito di Bookcity Milano. Intervengono anche il direttore generale di Azione contro la Fame Simone Garroni e l'editore e scrittrice per raggazzi Ludovica Cima.Diretta YouTube al link https://www.youtube.com/channel/UC9ePmjVRHLL8x8vq5fOKflg (ore 15.00)/conferenza stampa sulla piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/82540756388#success (ore 16.00)Incontro Ispi per Bookcity Milano “L'Ombra del nemico”. Intervengono Francesco Marone, Associate Research Fellow, Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Terrorismo Internazionale, Ispi; Maurizio Romanelli, Procuratore aggiunto alla Procura di Milano e Marta Serafini, Autrice di “L’ombra del nemico” (ed. Solferino).Diretta sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito dell'Ispi (ore 17.00)Evento di chiusura della manifestazione Aixa 2020, organizzata da Fiera Milano Media - Business international dal titolo "Algorithms, rhythms of desire” con l’artista islandese Bjork, il regista Luca Guadagnino e Andrea Lissoni, direttore della Haus der Kunst di Monaco di Baviera.Diretta streaming al link https://businessleaders.1rnd.com/algorithms-rhythms-of-desire/login?w=algorithms-rhythms-of-desire (ore 18.30)Confcommercio Milano partecipa a Bookcity Milano 2020 con l'evento "Strega chi legge: la vera storia di Caterina da Broni raccontata da Marina Marazza", realizzato con il supporto di Ocho Tocho e la partecipazione della Civica Orchestra dei Fiati di Milano.Diretta su piattaforma di Bookcity Milano (ore 19.00)(Rem)