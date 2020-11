© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 13 novembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 14:30, Videoconferenza, corso di formazione sull’Ue rivolto agli Enti locali del Piemonte, organizzato dalla Consulta europea in collaborazione con l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse). (Rpi)