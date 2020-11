Trasporto aereo: Alitalia, prima riunione cda Ita fissa approvazione piano industriale entro dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, sotto la presidenza di Francesco Caio, la prima riunione del consiglio di amministrazione di Ita spa. Il consiglio ha esaminato e approvato il programma di lavoro presentato dall’amministratore delegato Fabio Lazzerini per la redazione del piano industriale e ha fissato un calendario di incontri delle prossime settimane per completarne l’approvazione entro dicembre. E' quanto si legge in una nota. Come da statuto il cda ha anche provveduto alla convocazione dell’assemblea per l’attribuzione delle deleghe che verranno poi deliberate nella riunione già convocata per il 20 novembre. In linea con quanto i vertici avevano già anticipato nell’audizione alla Camera del 10 settembre 2020, la struttura delle deleghe prevederà per l’ad la gestione e il coordinamento di tutte le funzioni esecutive e per il presidente - secondo la proposta che il consiglio ha deciso di presentare in assemblea - un ruolo di garanzia con responsabilità su audit, legale, compliance e segreteria del cinsiglio e, congiuntamente all’ad, sulle relazioni istituzionali e comunicazione. Il cda ha infine approvato un codice di riservatezza per garantire un flusso ordinato e trasparente di informazioni verso i principali stakeholder, a partire dalle istituzioni italiane e dell’Unione europea cui sarà presentato il piano industriale.(Rin)