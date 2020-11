Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, colpiremo chi minaccia la nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita continuerà a colpire con “il pugno di ferro” coloro che minacciano la sua sicurezza e stabilità. Lo ha dichiarato l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, in un discorso rivolto al Consiglio Shura. Le dichiarazioni giungono dopo che lo Stato islamico ha rivendicato l’attacco avvenuto ieri presso il cimitero non musulmano di Gedda, dove una granata è esplosa durante le celebrazioni per l’anniversario dell’Armistizio della Prima guerra mondiale alla presenza di rappresentanti diplomatici di diversi Paesi europei, provocando due feriti. "Continueremo a colpire con il pugno di ferro contro chiunque pensi di minacciare la nostra sicurezza e stabilità", ha dichiarato Mohammed bin Salman, che non ha tuttavia menzionato ufficialmente l’attacco di Gedda.(Res)