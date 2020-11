Piemonte: Regione, Quinto Padiglione non pericoloso, ospiterà 55 tensostrutture per pazienti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alla nuova area sanitaria per pazienti Covid a bassa intensità nel Quinto Padiglione di Torino Esposizioni, nel parco del Valentino. Si tratta dei lavori di allestimento delle 55 tensostrutture messe a disposizione dalla Croce Rossa, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Piemonte attraverso la Protezione civile e la Maxiemergenza 118. In particolare possono procedere le prime operazioni di montaggio del Field Hospital, EMT 2 (Emergency medical team) di proprietà della Maxiemergenza regionale, struttura unica in Italia e tra le sole 4 presenti in Europa. Il V Padiglione, messo a disposizione dal Comune di Torino, su richiesta dell’Unità di crisi della Regione Piemonte e con la collaborazione della Prefettura di Torino, accoglierà 458 posti letto che saranno gestiti in forma integrata dalla AOU Città della Salute di Torino e dall’Asl Città di Torino. La fine dei lavori è prevista intorno al 20 di novembre. "I lavori possono procedere secondo il cronoprogramma – sottolineano il commissario generale dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo e l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi - grazie all’impegno di tutte le squadre coinvolte e alla collaborazione degli Enti di riferimento. A differenza dei posti letto per pazienti a media e alta intensità che avevamo allestito alle OGR, e ora stabilmente trasferiti all’Oftalmico di Torino, questa nuova struttura è destinata ad accogliere pazienti a bassa intensità di cura al fine di liberare posti e di ridurre la pressione sugli ospedali. Abbiamo scelto con attenzione l’area valutandone la risposta alle esigenze sia sanitarie sia di sicurezza". (segue) (Rpi)