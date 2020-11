Usa-Vaticano: colloquio tra Biden e papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha avuto una conversazione telefonica con il candidato alla presidenza degli Stati Uniti del Partito democratico, Joe Biden, che in caso di conferma della vittoria alle elezioni presidenziali sarà il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John F. Kennedy. "Il presidente eletto Joe Biden ha parlato questa mattina con sua santità Papa Francesco. Il Presidente eletto ha ringraziato il Papa per aver condiviso la sua benedizione e le sue congratulazioni", ha riferito in una nota l’ufficio stampa di Biden. Il candidato democratico si è detto desideroso di "lavorare" con il Papa su temi come la cura degli emarginati e dei poveri, la lotta ai cambiamenti climatici, l'accoglienza e l'integrazione di migranti e rifugiati, precisa la nota dello staff di Biden.(Nys)