Omicidio Gabriel: bimbo di 26mesi ucciso nel frusinate, madre condannata a 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta anni di carcere è la sentenza di condanna con cui il giudice del Tribunale di Cassino ha condannato al termine del processo con rito abbreviato Donatella Di Bona accusata dell'omicidio del proprio figlio Gabriel Feroleto di 26mesi, assassinato il 15 aprile 2019 in località Volla a Piedimonte San Germano. Accolta quindi, la richiesta del pubblico ministero che nella requisitoria aveva chiesto 30 anni di carcere. Il bambino era figlio della donna e di Nicola Feroleto. L'uomo è sposato con un'altra donna e aveva avuto il figlio, riconoscendolo e dandogli il nome, dalla Di Bona. Quel pomeriggio si erano incontrati e, secondo l'accusa, per placare i capricci del piccolo che voleva tornare a casa, la madre gli avrebbe chiuso la bocca e il naso con la mano fino a soffocarlo. Tutto questo avveniva alla presenza dell'uomo che, secondo l'accusa, non è intervenuto nell'omicidio ma non ha fatto nulla per impedirlo. Per questo è sotto processo in corte d'assise con rito ordinario per concorso in omicidio pluriaggravato e la sua posizione si definirà con la sentenza prevista per il 20 novembre. Costituiti come parti civili, in entrambi i processi assistiti dagli avvocati Giancarlo Corsetti e Alberto Scerbo, sono la nonna e lo zio di Gabriel, rispettivamente la madre e il fratello dell'imputata. (Rer)