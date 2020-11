Argentina: Legge di Bilancio torna alla Camera per un errore di presentazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guzman ha affermato che "nel perseguimento dell'equilibrio di bilancio, la sostenibilità fiscale richiederà sforzi costanti che siano compatibili con un percorso di crescita inclusivo". "Sono sfide che richiedono tempo, unità, prudenza e responsabilità, stiamo affrontando l'inizio di quello che speriamo sarà un periodo di progresso sostenuto". Il documento definisce sei aree strategiche sulle quali si concentrerà la spesa pubblica. Primo punto le infrastrutture considerate come "il motore dell'economia". In quest'area la Finanziaria 2021 prevede un tetto di spesa di oltre 11 miliardi di dollari, pari al 2,2 per cento del Pil. Lo 0,5 per cento del Pil verrà destinato inoltre a innovazione e sviluppo, con un incremento della spesa stimato al +160 per cento rispetto al 2019. Verrà rafforzata anche la sanità pubblica, con un aumento del 49 per cento degli investimenti, stimati nell'ordine dello 0,5 per cento del Pil. Istruzione e connettività riceveranno in congiunto investimento per oltre 5 miliardi di dollari pari ad un ulteriore 1,3 per cento del Pil, mentre le politiche sociali assorbiranno uno 0,7 per cento. Prevista ufficialmente per la prima volta anche una partita di bilancio per le politiche su "genere e diversità". (segue) (Abu)