Covid: Boccia a De Luca, nessuno sciacallaggio verso la Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, secondo quanto si apprende, ha replicato oggi alle accuse arrivate dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ribadendo che "non c'è nessuno sciacallaggio verso la Campania e questa non è la sede per far polemica ma la sede in cui si risolvono problemi reali. I dati di oggi sulle terapie intensive confermano che la Campania con 181 ricoverati Covid-19 su 590 è sotto la soglia critica ma nello stesso tempo le pressioni sulle reti ospedaliere necessitano interventi urgenti", ha aggiunto il ministro ricordando che "non si risolvono complessità di questa natura polemizzando ma lavorando nel merito dei problemi e collaborando 24 ore al giorno. Abbiamo grande rispetto per il lavoro di ogni Presidente - ha affermato rivolgendosi a De Luca - perché lo facciamo insieme da otto mesi ed è lo stesso rispetto che hai avuto tu". (Rin)