Francia: Castex, dopo primo dicembre allentamento serrata ma necessaria autocertificazione

- In Francia per spostarsi sarà necessario munirsi di un'autocertificazione anche dopo il primo dicembre, data in cui la serrata attualmente in vigore per frenare il coronavirus dovrebbe subire un alleggerimento. Lo ha detto il primo ministro, Jean Castex. "In merito agli spostamenti per Natale speriamo di poter dare delle indicazioni ai francesi rapidamente, entro fine novembre, affinché si possano organizzare. La sola cosa che potrebbe cambiare dopo il primo dicembre, se le condizioni sanitarie si dovessero confermare, riguarderà gli esercizi commerciali attualmente chiusi, che potranno riaprire”, ha aggiunto il premier francese.(Frp)