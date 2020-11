Tlc: Landini (Cgil), buona notizia rinnovo contratto collettivo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni "è una buona notizia per gli oltre 120.000 lavoratori e lavoratrici occupati nel settore e per il Paese". Così il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, secondo cui "l’aumento medio mensile di 100 euro a regime, nuovi strumenti e percorsi per la riqualificazione delle competenze, nuove normative in termini di welfare e nuove tutele per tutte le forme di lavoro, compresa la qualificazione del secondo livello di contrattazione, sono tra i contenuti più importanti dell’intesa raggiunta". Per il segretario "rinnovare il contratto nazionale in questa drammatica situazione che vive il Paese è una scelta che qualifica la funzione delle parti sociali ed è importante per altre due ragioni. Si riconosce il ruolo fondamentale che svolge il lavoro per contrastare la diffusione della pandemia fino a sconfiggere il virus". Inoltre "si investe sul lavoro delle persone e sulla coesione sociale per costruire un nuovo modello di sviluppo e per dare un nuovo futuro al Paese. Ora - ha aggiunto il segretario - la parola con il voto passa alle lavoratrici e ai lavoratori". (Rin)