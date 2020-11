Usa: Trump attacca ancora “Fox News”, hanno dimenticato chi è la gallina dalle uova d’oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indici di ascolto giornalieri di “Fox News” sono “completamente precipitati” e nel fine settimana “sono addirittura peggiori”: i dirigenti dell’emittente statunitense “hanno dimenticato che cosa li ha resi di successo, che cosa li ha portati fin lì, chi è la gallina dalle uova d’oro”. Lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump, tornando ad attaccare il canale di riferimento dell’elettorato conservatore Usa ma con il quale è recentemente entrato in rotta di collisione. Secondo il capo uscente della Casa Bianca, “Fox News” è stata “la principale differenza tra le elezioni del 2016 e quelle del 2020”. “Sono molto rattristato”, ha aggiunto Trump che secondo alcune fonti starebbe pensando di fondare un canale televisivo digitale proprio con l’obiettivo di danneggiare “Fox News”. Lo scrive il sito di approfondimento politico “Axios” citando una fonte dell’establishment del presidente Usa. In particolare, Trump sarebbe rimasto profondamente irritato dalla decisione di “Fox News” di attribuire al candidato democratico Joe Biden la vittoria elettorale in Arizona già la notte del 4 novembre. Nello Stato lo spoglio è tuttora in corsa e il margine di vantaggio di Biden nei confronti di Trump è molto ridotto. Già nel corso della campagna elettorale, tuttavia, il presidente degli Stati Uniti aveva più volte criticato “Fox News” sia per i suoi sondaggi sfavorevoli che per i giudizi espressi dai suoi giornalisti. Anche Chris Wallace, moderatore del primo dibattito tra i due candidati, era stato duramente contestato da Trump. (segue) (Nys)