Usa: Trump attacca ancora “Fox News”, hanno dimenticato chi è la gallina dalle uova d’oro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la fonte di “Axios”, lanciare un canale via cavo sarebbe troppo costoso e impegnativo per Trump, che sta quindi considerando l’idea di un canale digitale online. L’emittente verrebbe finanziata attraverso un canone mensile dei suoi sostenitori, molti dei quali sono spettatori regolari di “Fox News”. Un punto di partenza per la sponsorizzazione del canale sarebbe la vastissima rete di contatti che il comitato elettorale di Trump ha costruito in questi anni. L’idea del presidente uscente sarebbe anche quella di utilizzare la contestazione delle elezioni dello scorso 3 novembre per minare la fiducia dei suoi elettori in “Fox News”. La campagna mediatica, ad ogni modo, è già iniziata. Nella sua più recente intervista, rilasciata proprio a “Fox News” il giorno delle elezioni, Trump ha dichiarato: “Se qualcuno mi chiede qual è la principale differenza tra queste elezioni e quelle di quattro anni fa, io dico la ‘Fox’”. (Nys)