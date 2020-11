Francia: Castex, aumentata pressione su ospedali a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la pressione sul sistema ospedaliero causata dal coronavirus è fortemente aumentata e mette il personale sanitario in una tensione estrema. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, facendo il punto della crisi provocata dal Covid-19. "Durante gli ultimi due mesi, abbiamo conosciuto più di 10 mila morti aggiuntivi", ha affermato il premier, spiegando che oggi in Francia un decesso su quattro è causato dal coronavirus. "In questi ultimi giorni contiamo un ricovero ogni 30 secondi e un'ammissione in rianimazione ogni tre minuti. Il 40 per cento delle persone ammesse in rianimazione ha meno di 65 anni", ha detto Castex.(Frp)