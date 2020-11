Commercio: sciolta protesta ambulanti a Roma, Ana-Ugl "bene cancellazione Cosap"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione da parte di Ivano Zonetti, Angelo Pavoncello e Luca Paolucci rispettivamente presidente, vicepresidente nazionale e dirigente di Ana-Ugl, l’associazione nazionale degli ambulanti, "per l’accettazione da parte del ministero dell’Economia e delle finanze della richiesta di esonerare dal pagamento del suolo pubblico (Cosap) anche gli operatori delle rotazioni romane". "La richiesta partita anche dalla manifestazione di ieri e di oggi a piazza della Repubblica a Roma era legittima - spiegano i rappresentanti dell'associazione ambulanti - per aiutare anche questa parte della categoria degli ambulanti (gli unici che non erano stati esonerati) in un momento di crisi dovuta anche dalla pandemia covi-19, la protesta è stata portata avanti da tutte le sigle sindacali presenti delle rotazioni romane che insieme ad Ana-Ugl ringraziano anche le forze dell’ordine per la grande collaborazione tenuta sulla piazza pacificamente occupata dagli ambulanti stessi. Proprio le forze dell’ordine ci hanno comunicato dell’accettazione dello sgravio della Cosap da parte del Mef, tramite il capo della segreteria dell’onorevole Laura Castelli, che ha ufficializzato che se al Comune di Roma serviranno i soldi per lo sgravio, questi verranno compensati dal ministero", concludono i dirigenti nazionali di Ana-Ugl. (Rer)