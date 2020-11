Ue: Villarosa, stabilità monetaria area euro con sterilizzazione debito sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato all'Economia ed alle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, segnala che "per stabilizzare l'economia degli Stati membri Ue sono necessari ulteriori interventi. L'indebitamento - lo sappiamo - è inevitabile, sia per noi che per il resto d'Europa. Non giungeremo ad una crisi dei debiti sovrani", prosegue l'esponente dell'esecutivo in una nota, "la Banca centrale europea utilizzerà tutti gli strumenti possibili di politica monetaria, anche non convenzionali. La sterilizzazione dei debiti sovrani garantirà la stabilità monetaria e finanziaria di tutta l'area Euro". (Com)