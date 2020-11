Infrastrutture: Bosnia, iniziata la stesura dell'asfalto per autostrada Buna-Pocitelj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori sono stati sostenuti finanziariamente dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), mentre la realizzazione della sezione è supervisionata dalla società spagnola Aecom. Il premier del governo della Federazione della Bosnia-Erzegovina (entità croata e musulmana), Fadil Novalic, ha visitato lo scorso 25 giugno i cantieri della sezione autostradale presso la località di Pocitelj, all'interno del comune di Capljina. Assieme al primo ministro hanno visitato i cantieri il ministro federale dei Trasporti, Denis Lasic, e il direttore della Società autostrade della Federazione della Bosnia-Erzegovina, Adnan Terzic. Anche questa sezione fa parte del Corridoio autostradale paneuropeo 5c e la costruzione è stata avviata a settembre dell'anno scorso. "Il periodo previsto per la realizzazione è di 30 mesi, e questo significa che i lavori dovrebbero essere completati nell'estate del 2022. Entro quella data credo che raggiungeremo il tunnel di Kvanj, che nel frattempo sarà ultimato, e quindi Mostar", ha detto il ministro Lasic, aggiungendo che il governo aprirà una gara d'appalto per la sezione Mostar nord - Mostar sud. (segue) (Seb)