Infrastrutture: Bosnia, iniziata la stesura dell'asfalto per autostrada Buna-Pocitelj (3)

- "Con il completamento del tunnel Prenj, infine, che rappresenta la struttura più impegnativa sul corridoio 5c, avremo completato l'autostrada", ha concluso Lasic. Il primo ministro federale Fadil Novalic ha dichiarato che "è realistico aspettarsi che tra 6 e 7 anni potremmo chiudere l'intero corridoio 5c. Abbiamo un potenziale finanziario sufficiente, gli investitori ci sostengono e penso che raggiungeremo questo obiettivo". Lo scorso 20 febbraio il vicepremier del governo centrale della Bosnia-Erzegovina, Vjekoslav Bevanda, e il direttore della Banca europea per gli investimenti (Bei) per la Slovenia, la Croazia e i Balcani occidentali, Matteo Rivellini, hanno firmato a Sarajevo un accordo per il finanziamento di due tratti del corridoio autostradale 5c. (segue) (Seb)