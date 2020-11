Energia: Mazzoncini (A2a), imput governo su costi ricarica inapplicabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel dl semplificazione si dice che bisogna equiparare il costo della ricarica pubblica alla ricarica privata: il governo prova a dare un input, ma così non è applicabile". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, al termine della presentazione dei risultati dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2020. "Così come è scritto nel dl semplificazione non può funzionare – spiega Mazzoncini - perché è ovvio che la ricarica pubblica costerà sempre più della ricarica privata, a meno che non trovi un meccanismo di compensazione per la semplice ragione che la ricarica privata ha una presa da tre kilowatt e nello spazio pubblico c'è una colonnina con una presa da 22 kilowatt, è ovvio che costa di più. Quindi nel momento in cui il governo chiede ad Arera (autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ndr) di fissare una tariffa che abbassa così significativamente i costi di ricarica pubblica, butta fuori mercato un settore che è già largamente in perdita". (Rem)