Venezuela-Russia: vicepresidente Rodriguez in visita a Mosca per presentare legge "anti embargo"

- La vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez si è recata in visita a Mosca per presentare la cosiddetta legge anti embargo, approvata dall’Assemblea nazionale costituente lo scorso ottobre nel tentativo di aggirare le sanzioni imposte al paese. Rodriguez, riferisce il quotidiano “El Universal”, è accompagnata dal procuratore generale Reinaldo Munoz, dalla ministra della Scienza e della Tecnologia, Gabriela Jimenez, e dal presidente della compagnia petrolifera di stato Pdvsa, Asdrubal Chavez. In precedenza il presidente Nicolas Maduro ha avuto un incontro con alcuni imprenditori cinesi, ai quali ha ribadito che Caracas è aperta agli investimenti strategici in diverse aree. (segue) (Vec)