Difesa: Spagna, governo difende aumento di 24 euro al mese da critiche associazioni categoria

- La sottosegretaria alla Difesa spagnola, Amparo Valcarce, ha difeso oggi lo "sforzo" compiuto dal governo per aumentare lo stipendio dei militari con lo stanziamento di 175 milioni nel prossimo bilancio generale dello Stato approvato dal governo. Nei giorni scorsi, infatti, le associazioni di categoria delle Forze armate avevano lamentato che ciò porterà solo ad un aumento degli stipendi di 24,4 euro al mese, ben lontano dai 100 euro che avevano richiesto come inizio di una futura equiparazione con la Polizia nazionale e la Guardia civil. Valcarce ha assicurato che i militari sono "a priorità" del Dipartimento diretto da Margarita Robles ed ha aggiunto che "deve governare la sinistra per migliorare gli stipendi", riferendosi al fatto che non erano mai stati rivisti dal 2005.(Spm)