Egitto: ambasciatore Usa, “profondo dolore” per vittime incidente elicottero

- L'ambasciatore degli Stati Uniti al Cairo, Jonathan Cohen, ha espresso “profondo dolore” per la morte di otto membri della Multinational Force and Obersvers (Mfo) avvenuta oggi un incidente in elicottero nella penisola del Sinai. Tra le vittime dello schianto figurano sei militari statunitensi, un francese e un ceco. “Hanno sacrificato la loro vita per mantenere la pace tra i nostri partner in Israele e in Egitto. Le nostre più sincere condoglianze alle loro famiglie e alla Mfo. Ricorderemo sempre i vostri sacrifici e servizi per amore della pace", ha concluso Cohen in una nota. La missione di peacekeeping ha riferito che “nove membri della Mfo sono stati coinvolti nello schianto di un elicottero nel corso di una missione di routine nei pressi di Sharm el Sheikh”. Un membro statunitense della Mfo è sopravvissuto “ed è stato trasferito altrove per cure mediche”. L’elicottero coinvolto è un Black Hawk Uh-60. L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi dell’isola di Tiran, apparentemente a causa di un guasto tecnico. Attualmente la missione Mfo vede impiegati 1.156 uomini, 454 statunitensi, in virtù del fatto che gli Usa guidano la missione. Si tratta di una forza internazionale di peacekeeping che controlla dal 1982 i termini del Trattato di pace tra Egitto e Israele, siglato nel 1979, dopo gli accordi di Camp David del 17 settembre 1978 tra Stati Uniti, Egitto e Israele. Gli accordi di Camp David hanno stabilito la restituzione all’Egitto da parte di Israele della penisola del Sinai, di cui le forze di Gerusalemme avevano assunto il controllo durante la Guerra dei sei giorni (1967). (Cae)