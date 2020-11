Francia: premier Castex, contagi Covid calati nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi contagi da coronavirus in Francia è calato nell'ultima settimana, durante la quale è stato registrato un abbassamento del 16 per cento. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex. Tuttavia, il premier si è mostrato prudente: "Questa tendenza è fragile e può dare risultati solo se si conferma nel tempo", ha detto il capo del governo di Parigi. Il premier ha poi parlato delle festività di fine anno, spiegando che non sarà "ragionevole" passarle con "diverse decine di persone".(Frp)