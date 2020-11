Egitto: Pentagono, “profondo dolore” per morte 6 militari in schianto elicottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è “profondamente addolorato” dalla morte di sei militari statunitensi e di due peacekeeper di Francia e Repubblica Ceca nello schianto di un elicottero nella penisola del Sinai, nell’est dell’Egitto. Lo si legge in una nota firmata dal segretario della Difesa ad interim, Chris Miller. “Ieri abbiamo ricordato il sacrificio di milioni di veterani statunitensi che hanno difeso il nostro grande Paese per generazioni, e oggi emerge tragicamente quello che i nostri combattenti in uniforme mettono a rischio per la loro causa. Estendo le condoglianze del dipartimento alle famiglie, agli amici e ai colleghi dei nostri militari in servizio”, si conclude la nota del Pentagono. (segue) (Nys)