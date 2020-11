Egitto: Pentagono, “profondo dolore” per morte 6 militari in schianto elicottero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei militari statunitensi, un francese e un ceco sono rimasti uccisi oggi nello schianto di un elicottero militare nella penisola del Sinai, in Egitto, secondo quanto riferito in una nota dalla Multinational Force and Obersvers (Mfo), la missione di peacekeeping incaricata di monitorare il rispetto del trattato di pace del 1979 tra Egitto e Israele. “Nel corso di una missione di routine nei pressi di Sharm el Sheikh – si legge nel documento - nove membri della Mfo sono stati coinvolti nello schianto di un elicottero. Siamo profondamente spiacenti di informare che otto membri della missione sono rimasti uccisi: sei cittadini statunitensi, un francese e un ceco. Un membro statunitense della Mfo è sopravvissuto ed è stato trasferito altrove per cure mediche. I nomi delle vittime resteranno riservati”. La missione di peacekeeping aggiunge anche che condurrà un’indagine per determinare le cause dello schianto. (segue) (Nys)