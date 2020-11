Sicurezza cibernetica: Tofalo, notevoli passi avanti nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sicurezza cibernetica "come difesa abbiamo fatto notevoli passi in avanti". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, intervenendo al convegno online sul tema "Il 5G per rilanciare l’Italia in sicurezza", organizzato dall'Istituto per la competitività (I-Com). "Abbiamo il Ce.Va, il centro di valutazione – ha ricordato il sottosegretario – che dobbiamo potenziare". Inoltre, "due anni fa è partito questo importante lavoro per riorganizzare tutti quelli che sono gli uffici della macchina difesa in un nuovo comando ed è nato il Cor, il comando delle operazioni in rete, che ha il compito di garantire la sicurezza cibernetica dell'infrastruttura della difesa. È stato un lavoro importante e fatto bene", ha sottolineato Tofalo.(Rin)