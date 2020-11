Decreto Ristori: Mandelli (FI), professionisti non sono immuni a Covid-19 e crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli, rileva in una nota: "Nei provvedimenti che hanno segnato la reazione alla pandemia, i professionisti non sono mai stati considerati come una componente fondamentale del nostro sistema produttivo benché il loro apporto alla crescita del Paese sia estremamente significativo sia in termini di Pil e occupazione sia per il contributo offerto alle imprese". Per il parlamentare, "le professioni non sono un pianeta distante e avulso dal mondo produttivo, eppure la costante mortificazione della categoria da parte dell'esecutivo rischia di portare alla chiusura di centinaia di studi, con l'inevitabile perdita di posti di lavoro e il dissolvimento di un know how fondamentale per qualsiasi idea di ripresa. Ci auguriamo perciò - conclude l'esponente di FI - che l'impegno ad allargare i sostegni a fondo perduto anche a professionisti e autonomi, anticipato dal relatore del decreto legge Ristori al Senato Presutto, coinvolga anche i professionisti ordinistici. Vigileremo affinché questo accada e ci impegneremo per correggere altre iniquità". (Com)