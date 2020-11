Francia-Usa: Eliseo, Macron incontra Pompeo il 16 novembre a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà il 16 novembre il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, alle ore 12:00. Lo ha reso noto l'Eliseo. L'incontro è stato organizzato su richiesta di Pompeo e "in tutta trasparenza con l'équipe di Joe Biden", presidente eletto degli Stati Uniti, ha fatto sapere la presidenza di Parigi. Il segretario di Stato ha in agenda anche un incontro con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves le Drian. Dopo la visita in Francia, Pompeo sarà in Turchia, in Georgia, in Israele, in Arabia saudita, negli Emirati Arabi ed in Qatar.(Frp)