Covid: Conte, vaccino dovrà essere distribuito su base equa a livello mondiale

- Una volta che il vaccino contro il Covid-19 sarà reso disponibile bisognerà garantirne una “equa distribuzione” a livello mondiale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo secondo intervento video in occasione della terza edizione del “Paris Peace Forum”. “Siamo fiduciosi che scienza, medicina e tecnologia ci daranno gli strumenti di cui abbiamo bisogno ed è ora nostra responsabilità garantire un’equa distribuzione del vaccino nel mondo: è una sfida importante che richiede un piano molto accurato”, ha detto Conte, che ha ricordato come sin dall’inizio della pandemia l’Italia ha fatto appello per una risposta multilaterale e multidimensionale. “La seconda ondata della pandemia ha richiesto ai nostri governi di prendere nuove difficili decisioni e richiedere sacrifici importanti per nostri cittadini”, ha aggiunto il capo del governo. “Soluzioni nazionali non sono sufficienti, dobbiamo continuare a concentrarci su una partnership internazionale per dei semplici motivi: il virus non ha confini ed possiamo combatterlo efficacemente lavorando insieme per identificare la sua circolazione e trovando terapie efficaci”, ha sottolineato Conte.(Res)