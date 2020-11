© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono misure non uniformi per il contenimento dei contagi "perché l’Italia è non tutta uguale: ci sono territori in cui si vedono segnali raffreddamento in modo più marcato ed altri in cui la situazione resta critica e in cui bisogna intervenire per raffreddare crescita". Così il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell’epidemia. (Rin)