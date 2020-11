Libia: raggiunto a Sirte accordo su riapertura strada costiera e ritiro mercenari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti (cinque esponenti delle forze del Governo di accordo nazionale di Trripoli, cinque dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar) hanno concordato di “iniziare a sgomberare la strada costiera a una distanza che consenta un passaggio sicuro per i cittadini, e a tal fine, la commissione competente ha avviato la predisposizione di meccanismi e passaggi operativi sul terreno e di dirigere la rimozione di mine e residuati bellici esplosivi in collaborazione con le Nazioni Unite”. L’accordo prevede altresì il ritiro di “tutti i mercenari e combattenti stranieri (...) a Tripoli e a Bengasi per iniziare, nella fase successiva, la dipartita dal territorio libico”. Il Comitato militare misto 5 + 5 ha altresì deciso “di incontrarsi di nuovo il prima possibile”. (segue) (Lit)