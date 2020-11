© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 4,7 per cento dei soggetti positivi al virus è ricoverato in ospedale e lo 0,5 per cento del totale in terapia intensiva". A dirlo è stato il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell’epidemia. "Al picco dell’emergenza il 45 per cento dei pazienti era ricoverato in ospedale ed il 7 per cento in terapia intensiva", ha aggiunto. (Rin)