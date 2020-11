Covid: Conte, presidenza italiana G20 metterà salute al centro della sua agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima presidenza italiana del G20 metterà la salute globale in cima alla sua agenda. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo secondo intervento video in occasione della terza edizione del “Paris Peace Forum". Secondo Conte, l'Italia è pienamente impegnata "a portare avanti e supportare il lavoro fondamentale di Act-Accelerator (l’iniziativa mondiale di Onu e Oms per accelerare sul vaccino). Insieme alla Commissione europea, nel 2021 l'Italia ospiterà anche un Global Health Summit, che si concentrerà sulla nostra risposta alla pandemia, sul sostegno finanziario necessario all'Act-Accelerator e sull'obiettivo di costruire sistemi sanitari nazionali resilienti", ha spiegato Conte. "L'umanità ha bisogno di leadership e solidarietà per sconfiggere il coronavirus. L'Italia è pronta a contribuire a questo obiettivo comune", ha concluso. (Res)