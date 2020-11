I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: De Micheli, 3 miliardi di euro da destinare a sostituzione dei bus - L'investimento sul trasporto pubblico locale nelle città sta già avvenendo con le risorse italiane, con "3 miliardi euro per la sostituzione dei bus", mentre 8 miliardi di euro sono "da assegnare alle città che hanno piani di realizzazione di trasporti rapidi di massa innovativi, o di completamento di piani già in corso di esercizio in questi anni". Lo ha sottolineato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo all'Innovation summit di Deloitte. (segue) (Rin)