I fatti del giorno - Italia (4)

- Tlc: Tim, in otto mesi fibra ottica estesa in circa tremila comuni - Salgono a circa tremila i comuni italiani che in un arco temporale di soli otto mesi hanno beneficiato degli interventi di copertura ultrabroadband di Tim per consentire a sempre più famiglie e imprese l'accesso ad internet veloce. Anche ad ottobre, infatti, è proseguito l'impegno dell'azienda per estendere la fibra ottica in Italia grazie ad interventi di cablaggio effettuati in 283 comuni distribuiti sull'intero territorio nazionale, fornendo in questo modo una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle "aree bianche" del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a distanza. Tim conferma così l'obiettivo di chiudere il digital divide in Italia entro il 2021, estendendo a tutti la possibilità di lavorare e studiare a distanza, navigare ad alta velocità e usufruire dei servizi tv e d'intrattenimento. Grazie alla forte accelerazione infrastrutturale realizzata dall'inizio della fase emergenziale ad oggi, sono diventati oltre 4.800 i comuni italiani in cui sono disponibili i servizi a banda ultralarga di Tim a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. (segue) (Rin)