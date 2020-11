Covid: ricerca Gemelli-Cattolica, un paziente guarito su 5 può risultare di nuovo positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni pazienti guariti da Covid-19, con tampone molecolare negativo, a distanza variabile di tempo, possono risultare nuovamente positivi al tampone, pur in assenza di qualunque sintomo suggestivo di reinfezione. L'osservazione, frutto della collaborazione tra medici, ricercatori e docenti della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e dell'Università Cattolica, campus di Roma, Maurizio Sanguinetti e Paola Cattani (dipartimento di Scienze di laboratorio e infettivologiche), Brunella Posteranno (dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche) e Francesco Landi (dipartimento di Scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo) è pubblicata come research letter su Jama internal medicine di questa settimana. "Al momento non è dato sapere se questi pazienti siano contagiosi e vadano dunque di nuovo quarantenati, perché il test molecolare non è l'equivalente di una coltura virale e, dunque, non consente di appurare se nel campione prelevato dal naso-faringe dei pazienti sia presente virus vitale e, di conseguenza trasmissibile", spiega in una nota il professor Maurizio Sanguinetti, ordinario di Microbiologia all'Università Cattolica e direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio e Infettivologiche del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. (segue) (Com)