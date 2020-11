Covid: ricerca Gemelli-Cattolica, un paziente guarito su 5 può risultare di nuovo positivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rilevazione del cosiddetto Rna replicativo virale - aggiunge - viene proposto dagli autori come un indicatore della presenza di virus vitale e potenzialmente trasmissibile, ma saranno necessari ulteriori studi per stabilire se tali pazienti possano effettivamente trasmettere il virus", aggiunge Sanguinetti. Lo studio è stato effettuato su 176 pazienti guariti dal Covid e seguiti da aprile a giugno presso il Day hospital post-Covid della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, coordinato dal professor Francesco Landi. La guarigione era stata precedentemente valutata sulla base dei seguenti criteri: assenza di febbre per 3 giorni consecutivi, miglioramento degli altri sintomi, 2 tamponi molecolari per Sars Cov-2 Rna negativi a distanza di 24 ore uno dall'altro. Nel corso del follow up (effettuato a distanza di circa 50 giorni dalla diagnosi di Covid-19), i campioni naso-faringei di questi pazienti sono stati analizzati per la presenza sia dell'Rna virale totale (genomico) sia dell'Rna virale replicativo (subgenomico). "La presenza di Rna replicativo nei campioni – prosegue il professor Sanguinetti - è stata utilizzata come indicatore di replicazione virale in atto". (segue) (Com)