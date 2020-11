Covid: ricerca Gemelli-Cattolica, un paziente guarito su 5 può risultare di nuovo positivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei pazienti risultati positivi per Rna totale, sono stati di nuovo analizzati i campioni ottenuti al tempo della diagnosi di Covid-19, andando a ricercare la presenza di Rna replicativo. Tutti i pazienti sono stati inoltre sottoposti a test sierologico per le Igg/Iga specifiche del virus. Tra i 176 pazienti guariti, 32 (quasi 1 su 5) sono risultati positivi per l'Rna totale di Sars Cov-2, seppure a livello variabile. Solo uno di questi, tuttavia, è risultato positivo anche per l'Rna replicativo di Sars Cov-2. Sono stati rianalizzati i campioni ottenuti dai pazienti al momento della malattia e, come previsto, sono risultati tutti positivi per l'Rna replicativo di Sars Cov-2", si legge nella ricerca. Tutti i pazienti risultati nuovamente positivi (con un'unica eccezione) e tutti gli altri pazienti negativi al tampone di controllo, presentavano un test sierologico positivo al follow-up. L'unico paziente risultato positivo sia per Rna totale che replicativo è diventato positivo a distanza di 16 giorni dalla guarigione (e dopo 39 giorni dalla diagnosi iniziale di Covid-19); si tratta di un soggetto anziano con ipertensione, diabete e malattia cardiovascolare, che presentava al follow up una sintomatologia compatibile con Covid. (segue) (Com)