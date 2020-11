Covid: ricerca Gemelli-Cattolica, un paziente guarito su 5 può risultare di nuovo positivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti questi dati fanno sospettare che si tratti per questo paziente di una reinfezione o recidiva di infezione - aggiunge il professor Sanguinetti -, mentre per i restanti 31 pazienti (tutti asintomatici) risultati positivi solo per Rna totale, è più probabile che si tratti di una eliminazione di frammenti di Rna virale, a seguito di risoluzione dell'infezione. Questo studio conferma l'utilità di eseguire un accurato follow up dei pazienti guariti da Covid e rafforza il concetto che le reinfezioni nei pazienti guariti sono rare - conclude Sanguinetti - sebbene in presenza di positività al test molecolare 'convenzionale' (che rileva l'Rna totale di Sars Cov-2). Pertanto, la ricerca dell'Rna replicativo di Sars Cov-2 potrebbe aiutare a risolvere il dilemma circa la reale infettività dei pazienti guariti da Covid-19 che ritornano a essere positivi per l'Rna di Sars Cov-2". (Com)