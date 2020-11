Nassiriya: a Milano deposte corone nel 17esimo anniversario della strage - Foto 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deposizione di corone d'alloro davanti alla stele dedicata dal Comune di Milano ai caduti della strage di Nassiriya, nel giorno del 17° anniversario dell'attentato con la vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo, il viceprefetto vicario di Milano Natalino Manno, il generale Luigi Miglietta, comandante del corpo d'armata di Reazione Rapida della Nato a guida italiana, per l'Esercito italiano, e il generale B. Roberto Boccaccio, capo di Stato maggiore del comando interregionale Carabinieri "Pastrengo", per l'Arma dei Carabinieri. (Foto: Comune di Milano) (com)