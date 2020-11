Covid: 37.978 i nuovi casi con 234.672 tamponi effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37.978 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.066.401 casi dall’inizio dell’epidemia. I decessi registrati sono 636, in crescita di rispetto ai 623 di ieri, per un totale di 43.589 vittime. I tamponi effettuati sono 234.672, in aumento rispetto ai 225.640 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Il numero dei dimessi/guariti è 15.645, in netto aumento rispetto ai 9.090 di ieri, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 387.758. Sono poi 3.170 le persone in terapia intensiva (più 89 rispetto a ieri), mentre sono 29.873 i ricoverati con sintomi. Gli attualmente positivi ammontano a 635.054. Per quanto concerne la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (9.291), il Piemonte (4.787), la Campania (4.065), il Veneto (3.564), il Lazio (2.686) e l'Emilia Romagna (2.402).(Rin)